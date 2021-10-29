«Даллас»
После великолепной предсезонки, в которой «Даллас» одержал четыре победы из четырех, мы увидели провал на старте регулярного чемпионата.
«Маверикс» потерпели поражение от «Атланты» (87:113), не набрав ни в одной из четвертей даже 25 баллов, что можно назвать катастрофой.
Спустя пару дней подопечные Джейсона Кидда улучшили точность бросков, но все равно обыграли «Торонто» (103:95) на выезде лишь благодаря тому, что сами «Рэпторс» ужасно сыграли в атаке.
Вернувшись на домашнюю арену «Даллас» заслуженно победил «Хьюстон» (116:106). Лука Дончич хоть и был ужасен в бросках из-за дуги (1 из 6), записал на свой счет 26 очков, 14 подборов и 7 передач.
В лазарете «Маверикс» находятся Кристапс Порзингис и Стерлинг Браун, которые сохраняют шансы выйти на паркет в ближайшей игре.
«Сан-Антонио»
У «Сан-Антонио» старт сезона выдался отличным. «Сперс» дома разгромили «Орландо» (123:97), тогда как сразу пять баскетболистов набрали 15 или больше очков.
Однако через пару дней команда Грега Поповича уступила «Денверу» (96:102) при в целом равной игре, а сразу после этого не справилась с «Милуоки» (111:121).
Накануне «Сан-Антонио» снова проиграл, но уже в овертайме против «Лейкерс» (121:125 ОТ). Самым результативным стал центровой Якоб Пёлтль (27 очков и 14 подборов), тогда как Деджанте Мюррей и Лонни Уокер добавили по 21 баллу.
После травм у «Сперс» восстанавливаются Девонте Кейкок, Дуг Макдермотт и Зак Коллинс.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.36, победа «Сан-Антонио» — 3.00.
Как видим, эксперты почти не сомневаются в успехе «Маверикс», что довольно справедливо, учитывая расположение команд в турнирной таблице.
Однако, если вглядеться в результаты, можно осознать, что «Сперс» даже в проигранных встречах смотрелись достойно и почти всегда претендовали на успех.
Нам кажется, что команду Грега Поповича недооценивают, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +6,5» за 1.87.