В пятницу, 29 октября, «Даллас» на своей площадке примет «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

После великолепной предсезонки, в которой «Даллас» одержал четыре победы из четырех, мы увидели провал на старте регулярного чемпионата.

«Маверикс» потерпели поражение от «Атланты» (87:113), не набрав ни в одной из четвертей даже 25 баллов, что можно назвать катастрофой.

Спустя пару дней подопечные Джейсона Кидда улучшили точность бросков, но все равно обыграли «Торонто» (103:95) на выезде лишь благодаря тому, что сами «Рэпторс» ужасно сыграли в атаке.

Вернувшись на домашнюю арену «Даллас» заслуженно победил «Хьюстон» (116:106). Лука Дончич хоть и был ужасен в бросках из-за дуги (1 из 6), записал на свой счет 26 очков, 14 подборов и 7 передач.

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В лазарете «Маверикс» находятся Кристапс Порзингис и Стерлинг Браун, которые сохраняют шансы выйти на паркет в ближайшей игре.

«Сан-Антонио»

У «Сан-Антонио» старт сезона выдался отличным. «Сперс» дома разгромили «Орландо» (123:97), тогда как сразу пять баскетболистов набрали 15 или больше очков.

Однако через пару дней команда Грега Поповича уступила «Денверу» (96:102) при в целом равной игре, а сразу после этого не справилась с «Милуоки» (111:121).

Накануне «Сан-Антонио» снова проиграл, но уже в овертайме против «Лейкерс» (121:125 ОТ). Самым результативным стал центровой Якоб Пёлтль (27 очков и 14 подборов), тогда как Деджанте Мюррей и Лонни Уокер добавили по 21 баллу.

После травм у «Сперс» восстанавливаются Девонте Кейкок, Дуг Макдермотт и Зак Коллинс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.36, победа «Сан-Антонио» — 3.00.

Как видим, эксперты почти не сомневаются в успехе «Маверикс», что довольно справедливо, учитывая расположение команд в турнирной таблице.

Однако, если вглядеться в результаты, можно осознать, что «Сперс» даже в проигранных встречах смотрелись достойно и почти всегда претендовали на успех.

Нам кажется, что команду Грега Поповича недооценивают, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +6,5» за 1.87.