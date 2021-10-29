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    Справедлива ли недооценка «Сан-Антонио»?

    «Даллас» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сан-Антонио»
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    Якоб Пёлтль
    В пятницу, 29 октября, «Даллас» на своей площадке примет «Сан-Антонио» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    После великолепной предсезонки, в которой «Даллас» одержал четыре победы из четырех, мы увидели провал на старте регулярного чемпионата.

    «Маверикс» потерпели поражение от «Атланты» (87:113), не набрав ни в одной из четвертей даже 25 баллов, что можно назвать катастрофой.

    Спустя пару дней подопечные Джейсона Кидда улучшили точность бросков, но все равно обыграли «Торонто» (103:95) на выезде лишь благодаря тому, что сами «Рэпторс» ужасно сыграли в атаке.

    Вернувшись на домашнюю арену «Даллас» заслуженно победил «Хьюстон» (116:106). Лука Дончич хоть и был ужасен в бросках из-за дуги (1 из 6), записал на свой счет 26 очков, 14 подборов и 7 передач.

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    В лазарете «Маверикс» находятся Кристапс Порзингис и Стерлинг Браун, которые сохраняют шансы выйти на паркет в ближайшей игре.

    «Сан-Антонио»

    У «Сан-Антонио» старт сезона выдался отличным. «Сперс» дома разгромили «Орландо» (123:97), тогда как сразу пять баскетболистов набрали 15 или больше очков.

    Однако через пару дней команда Грега Поповича уступила «Денверу» (96:102) при в целом равной игре, а сразу после этого не справилась с «Милуоки» (111:121).

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    • Накануне «Сан-Антонио» снова проиграл, но уже в овертайме против «Лейкерс» (121:125 ОТ). Самым результативным стал центровой Якоб Пёлтль (27 очков и 14 подборов), тогда как Деджанте Мюррей и Лонни Уокер добавили по 21 баллу.

    После травм у «Сперс» восстанавливаются Девонте Кейкок, Дуг Макдермотт и Зак Коллинс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.36, победа «Сан-Антонио» — 3.00.

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    Как видим, эксперты почти не сомневаются в успехе «Маверикс», что довольно справедливо, учитывая расположение команд в турнирной таблице.

    Однако, если вглядеться в результаты, можно осознать, что «Сперс» даже в проигранных встречах смотрелись достойно и почти всегда претендовали на успех.

    Нам кажется, что команду Грега Поповича недооценивают, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +6,5» за 1.87.

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    «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Справедлива ли недооценка «Сан-Антонио»?
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