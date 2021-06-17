В четверг, 17 июня, «Филадельфия» примет «Атланту» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 02:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Неожиданно проиграв в стартовом матче серии (124:128), «Филадельфия» ответила двумя победами подряд (118:102 и 127:121).

Подопечные Дока Риверса считались фаворитами и в четвертом матче, но при равной игре умудрились проиграть (100:103).

Несмотря на шикарный дабл-дабл из 17 очков и 21 подбора, центровой Джоэл Эмбиид стал одним из виновников поражения. Во второй половине встречи камерунец выполнил 12 бросков, и все они оказались неточными!

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По результативности Эмбиида опередил Тобиас Харрис — 20 очков, 5 подборов, а Сет Карри, реализовав 3 трехочковых, тоже записал на свой счет 17 баллов.

У «Филадельфии» после травмы восстанавливается Дэнни Грин. Его возвращение ожидается не раньше 26 июня.

«Атланта»

В четвертом матче «Атланта» была близка к провалу, ведь к большому перерыву уступала «-13», но сумела переломить ход встречи и сравнять счет в серии.

Конечно, ей очень помог провал Эмбиида, но не стоит также сбрасывать со счетов Трея Янга, записавшего себе в актив 25 очков и 18 результативных передач.

Богдан Богданович хоть и часто промахивался из-за дуги, набрал 22 очка, Джон Коллинс добавил 14 баллов и 12 подборов, а Клинт Капела — 12 очков и 13 подборов.

В составе «Атланты» до конца сезона выбыли Деандре Хантер и Брэндон Гудвин. Под вопросом остается участие Кэма Реддиша.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.36, победа «Атланты» — 3.20.

Обе команды в этой серии показали, насколько эффективными могут быть, если они грамотно выполняют план.

Трудно выбрать победителя в пятой игре, учитывая ее важность, ведь триумфатор сразу же окажется в одном шаге от выхода в финал конференции.

Тем не менее, преимущество домашней площадки неоднократно оказывалось ключевым, так что нам кажется, что «Сиксерс» должны провести работу над ошибками и выиграть. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -6,5» за 1.90.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 115,5» за 1.87. В победных матчах с «Атлантой» «Сиксерс» еще не набирали меньше.