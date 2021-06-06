В воскресенье, 6 июня, «Клипперс» примут «Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 22:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

Баскетболистам «Клипперс» грозил вылет в шестой игре в Далласе, но, как и на прошлых выходных, они справились с давлением и одержали победу (104:97), сравняв счет в серии — 3-3.

Встреча получилась очень равной, поскольку соперники выполнили одинаковое количество трехочковых бросков и сделали ровно по 42 подбора.

В чем калифорнийцы оказались успешнее, так это в штрафных бросках. С линии фола они реализовали 22 броска из 28, тогда как соперник — всего 12 из 14.

Самым агрессивным в атаке «Клипперс» был Кавай Леонард, записавший себе в актив 45 очков и 6 подборов. Реджи Джексон добавил 25 очков и 9 подборов, а Пол Джордж — 20 очков, 13 подборов и 6 передач.

Все прогнозы на НБА

За «Клипперс» все еще не может играть Серж Ибака, который повредил спину.

«Даллас»

У «Далласа» был отличный шанс закрыть серию на домашней арене, но он проиграл и позволил противостоянию с «Клипперс» войти в книгу рекордов — никогда до этого в истории НБА гости не выигрывали все шесть стартовых игр в серии плей-офф.

«Маверикс» имели небольшое преимущество после третьей четверти, но растеряли его в концовке. Лука Дончич набрал 29 очков, 11 передач и 8 подборов, в то время как Тим Хардуэй — 23 очка.

А вот Кристапс Порзингис сыграл крайне неэффективно — всего 7 очков и 5 подборов. Даже Бобан Марьянович выступил лучше, записав на свой счет 12 очков и 9 подборов за 17 минут.

У «Далласа» в заявке по-прежнему отсутствует Джей Джей Реддик из-за травмы пятки.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.36, победа «Далласа» — 3.20.

Итак, седьмая игра точно подарит нам последнего участника второго раунда плей-офф. Битва ожидается нешуточная, ведь вступает классическое правило для этого отрезка сезона — побеждай или отправляйся домой.

Если следовать логике противостояния, то в Лос-Анджелесе должен выиграть «Даллас», но нам не понравилось, как техасцы сыграли накануне. Желание у них, безусловно, было, вот только в самые важные моменты калифорнийцы были чуть более точны и мастеровиты.

Мы считаем, что подопечные Тайрона Лю все-таки добьются своего, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -5,5» за 1.76.

Что касается тотала, то возьмем «тотал меньше 213,5» за 1.78. Вряд ли мы увидим разгром. Скорее всего, станем свидетелями более-менее равной игры с отрывами до 10 очков. При этом нервный характер встречи должен вылиться в ошибки, потери и промахи.