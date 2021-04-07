В среду, 7 апреля, «Клипперс» примут «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 33 матча из 51.

В девяти предыдущих встречах подопечные Тайрона Лю уступили лишь дважды, а накануне уверенно обыграли «Лейкерс» (104:86).

Маркус Моррис принес в копилку команды 22 очка, Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов, а Пол Джордж добавил еще 16 баллов.

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За «Клипперс» из-за травм пока не могут играть Серж Ибака, Патрик Беверли и Джей Скрабб.

«Портленд»

«Портленд» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 30 победами и 19 поражениями.

Команда Терри Стоттса может похвастаться сразу пятью победами в шести последних матчах. Проиграла она только «Милуоки» (109:127).

В конце прошлой недели «Трэйл Блэйзерс» разгромили «Оклахому» (133:85). Примечательно, что сразу восемь игроков набрали не меньше 10 очков, а самым результативным стал Си Джей Макколлум с 20 баллами.

У «Портленда» травмы залечивают Зак Коллинс и Деррик Джонс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.47, победа «Портленда» — 3.25.

Недавние успехи «Трэйл Блэйзерс» привели к тому, что эта команда уже дышит в затылок «Лейкерс» и «Наггетс». Причина — сбалансированный состав и возвращение в строй Юсуфа Нуркича, который добавил преимущества в «краске».

Да, на бумаге «Клипперс» сильнее, но мы надеемся, что гости дадут бой калифоринийцам, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой +6,5» за 1.85.

Также можно присмотреться к ставке «тотал больше 223,5» за 1.70.