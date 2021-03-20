В субботу, 20 марта, «Майами» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Майами» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 22 победы и 19 поражений.

Подопечные Эрика Споэльстры неудачно начали сезон, но выиграли 11 из последних 13 встреч и вернулись в борьбу за высочайшие места.

Накануне, впрочем, баскетболисты «Хит» допустили осечку в поединке с «Мемфисом» (85:89). Джимми Батлер набрал 24 очка и сделал 7 подборов, а Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов, но флоридцы реализовали всего 36 процентов бросков, за что и поплатились.

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После травм у «Майами» восстанавливаются Тревор Ариза, Эйвери Брэдли, Морис Харклесс и Андре Игуодала.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 22 поражениями.

Команда Нэйта Бьоркгрена была среди лидеров, но восемь поражений в десяти последних матчах усложнили ей задачу попасть в плей-офф.

В своей предыдущей встрече «Пэйсерс» уступили «Бруклину» (115:124), несмотря на 24 очка Малкольма Брогдона и дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов от Домантаса Сабониса.

У «Индианы» травмы залечивают Ти Джей Уоррен и Джереми Лэмб.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.61, победа «Индианы» — 2.75.

Сейчас эти две команды движутся в разных направлениях. Баскетболисты «Хит» играют великолепно, тогда как «Пэйсерс» продолжают падение вниз.

Да, у команды Нэйта Бьоркгрена был непростой календарь и с возвращением в строй Кариса Леверта она должна сделать важный рывок, но если он и начнется, то уже после выезда во Флориду.

Подопечные Эрика Споэльстры сделают все, чтобы у себя дома реабилитироваться за поражение от «Мемфиса», поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -3,5» за 1.76.

Также можно взять «победу "Майами" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.68.