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    Выиграет ли «Майами» у «Индианы»?

    «Майами» — «Индиана». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Индиана»
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    Джимми Батлер
    В субботу, 20 марта, «Майами» примет «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Майами» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 22 победы и 19 поражений.

    Подопечные Эрика Споэльстры неудачно начали сезон, но выиграли 11 из последних 13 встреч и вернулись в борьбу за высочайшие места.

    Накануне, впрочем, баскетболисты «Хит» допустили осечку в поединке с «Мемфисом» (85:89). Джимми Батлер набрал 24 очка и сделал 7 подборов, а Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов, но флоридцы реализовали всего 36 процентов бросков, за что и поплатились.

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    После травм у «Майами» восстанавливаются Тревор Ариза, Эйвери Брэдли, Морис Харклесс и Андре Игуодала.

    «Индиана»

    «Индиана» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 22 поражениями.

    Команда Нэйта Бьоркгрена была среди лидеров, но восемь поражений в десяти последних матчах усложнили ей задачу попасть в плей-офф.

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    • В своей предыдущей встрече «Пэйсерс» уступили «Бруклину» (115:124), несмотря на 24 очка Малкольма Брогдона и дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов от Домантаса Сабониса.

    У «Индианы» травмы залечивают Ти Джей Уоррен и Джереми Лэмб.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.61, победа «Индианы» — 2.75.

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    Сейчас эти две команды движутся в разных направлениях. Баскетболисты «Хит» играют великолепно, тогда как «Пэйсерс» продолжают падение вниз.

    Да, у команды Нэйта Бьоркгрена был непростой календарь и с возвращением в строй Кариса Леверта она должна сделать важный рывок, но если он и начнется, то уже после выезда во Флориду.

    Подопечные Эрика Споэльстры сделают все, чтобы у себя дома реабилитироваться за поражение от «Мемфиса», поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -3,5» за 1.76.

    Также можно взять «победу "Майами" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.68.

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    Прогноз и ставка на матч «Майами» — «Индиана» 20.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.76.
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