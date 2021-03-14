В воскресенье, 14 марта, «Шарлотт» примет «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 18 поражений.

Выиграв шесть из последних десяти встреч, баскетболисты «Хорнетс» твердо нацелены на выход в плей-офф впервые за пять лет.

Накануне команда Джеймса Боррего одолела «Детройт» (105:102). Самым результативным в ее составе стал Пи Джей Вашингтон с 20 баллами, тогда как Терри Розир и Гордон Хэйворд набрали по 17 очков.

Все прогнозы на НБА

Хэйворд, к слову, вернулся на тот высокий уровень, что был у него в 2017 году. Также в команде блещет Ламело Болл — фаворит на звание новичка года.

Среди травмированных у «Шарлотт» значится только защитник Грант Риллер.

«Торонто»

«Торонто» идет на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 20 поражениями.

Подопечные Ника Нерса проиграли три последние встречи, хотя после паузы на Матч звезд достойно сражались на фоне «Атланты» (120:121).

Неудачу «Рэпторс» легко объяснить тем, что из-за рекомендаций коронавирусного протокола на паркет не вышли О Джи Ануноби, Фред Ванвлит, Паскаль Сиакам, Патрик Маккоу и Малачи Флинн, и неясно, сыграют ли они с «Шарлотт».

Зато в составе «Торонто» впечатлили Норман Пауэлл и Крис Буше, которые на двоих набрали 62 очка.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шарлотт» — 1.87, победа «Торонто» — 2.23.

Если «Рэпторс» вновь останутся без целой группы ведущих игроков, то им будет сложно выиграть в гостях.

Однако давайте не забывать, что в этом сезоне команды дважды встречались, и в обоих случаях победу праздновали подопечные Ника Нерса.

Ну а поскольку обе команды примерно равны с точки зрения нападения и защиты, полагаем, что их матч выйдет напряженным и не слишком результативным. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 228,5» за 1.91.