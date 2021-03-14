ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоДиалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана» «Филадельфия» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Питтсбург» разгромил «Баффало» Юрген КлоппС таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ
  • 20:56
    • «Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти
  • 21:24
    • Карпин — о поражении от «Химок»: Никакого кризиса в «Ростове» нет
  • 19:34
    • Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
  • 19:23
    • «Магнитка» одолела «Барыс» и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина
  • 17:50
    • Егорова и Калкенберг поделили золото спринта на этапе Кубка IBU в Австрии
  • 11:55
    • Составлен календарь игр 1/4 Кубка России
  • 15:00
    • Матч отбора на ЧМ-2022 Мальта — Россия состоится в запланированную дату
    Все новости спорта

    Продолжатся ли неудачи «Торонто»?

    «Шарлотт» — «Торонто». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Шарлотт Хорнетс Прогнозы на Торонто Рэпторс
    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Лоури
    В воскресенье, 14 марта, «Шарлотт» примет «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 18 поражений.

    Выиграв шесть из последних десяти встреч, баскетболисты «Хорнетс» твердо нацелены на выход в плей-офф впервые за пять лет.

    Накануне команда Джеймса Боррего одолела «Детройт» (105:102). Самым результативным в ее составе стал Пи Джей Вашингтон с 20 баллами, тогда как Терри Розир и Гордон Хэйворд набрали по 17 очков.

    Все прогнозы на НБА

    Хэйворд, к слову, вернулся на тот высокий уровень, что был у него в 2017 году. Также в команде блещет Ламело Болл — фаворит на звание новичка года.

    Среди травмированных у «Шарлотт» значится только защитник Грант Риллер.

    «Торонто»

    «Торонто» идет на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 20 поражениями.

    Подопечные Ника Нерса проиграли три последние встречи, хотя после паузы на Матч звезд достойно сражались на фоне «Атланты» (120:121).

  • Диалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»
  • Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» завершился вничью
  • Сегодня

    • Неудачу «Рэпторс» легко объяснить тем, что из-за рекомендаций коронавирусного протокола на паркет не вышли О Джи Ануноби, Фред Ванвлит, Паскаль Сиакам, Патрик Маккоу и Малачи Флинн, и неясно, сыграют ли они с «Шарлотт».

    Зато в составе «Торонто» впечатлили Норман Пауэлл и Крис Буше, которые на двоих набрали 62 очка.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шарлотт» — 1.87, победа «Торонто» — 2.23.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Если «Рэпторс» вновь останутся без целой группы ведущих игроков, то им будет сложно выиграть в гостях.

    Однако давайте не забывать, что в этом сезоне команды дважды встречались, и в обоих случаях победу праздновали подопечные Ника Нерса.

    Ну а поскольку обе команды примерно равны с точки зрения нападения и защиты, полагаем, что их матч выйдет напряженным и не слишком результативным. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 228,5» за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Леванте — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урал — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кайрат — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кайрат — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Шарлотт» — «Торонто» 14.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.91.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры