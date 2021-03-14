«Шарлотт»
«Шарлотт» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 18 поражений.
Выиграв шесть из последних десяти встреч, баскетболисты «Хорнетс» твердо нацелены на выход в плей-офф впервые за пять лет.
Накануне команда Джеймса Боррего одолела «Детройт» (105:102). Самым результативным в ее составе стал Пи Джей Вашингтон с 20 баллами, тогда как Терри Розир и Гордон Хэйворд набрали по 17 очков.
Хэйворд, к слову, вернулся на тот высокий уровень, что был у него в 2017 году. Также в команде блещет Ламело Болл — фаворит на звание новичка года.
Среди травмированных у «Шарлотт» значится только защитник Грант Риллер.
«Торонто»
«Торонто» идет на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 20 поражениями.
Подопечные Ника Нерса проиграли три последние встречи, хотя после паузы на Матч звезд достойно сражались на фоне «Атланты» (120:121).
Неудачу «Рэпторс» легко объяснить тем, что из-за рекомендаций коронавирусного протокола на паркет не вышли О Джи Ануноби, Фред Ванвлит, Паскаль Сиакам, Патрик Маккоу и Малачи Флинн, и неясно, сыграют ли они с «Шарлотт».
Зато в составе «Торонто» впечатлили Норман Пауэлл и Крис Буше, которые на двоих набрали 62 очка.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шарлотт» — 1.87, победа «Торонто» — 2.23.
Если «Рэпторс» вновь останутся без целой группы ведущих игроков, то им будет сложно выиграть в гостях.
Однако давайте не забывать, что в этом сезоне команды дважды встречались, и в обоих случаях победу праздновали подопечные Ника Нерса.
Ну а поскольку обе команды примерно равны с точки зрения нападения и защиты, полагаем, что их матч выйдет напряженным и не слишком результативным. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 228,5» за 1.91.