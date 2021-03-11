В четверг, 11 марта, «Даллас» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 16 поражений.

«Маверикс» неудачно стартовали в этом сезоне, но затем Лука Дончич своей блестящей игрой повел команду вперед и вернул ее в зону плей-офф.

Подопечные Рика Карлайла выиграли пять из шести последних встреч. Их последней жертвой стала «Оклахома» (87:78), в матче с которой Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов, а Тим Хардуэй добавил в копилку команды 19 баллов.

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Дончич пропустил игру из-за серьезной травмы, но он сыграл в Матче всех звезд, так что должен быть в строю и к 11 марта. Среди травмированных у «Далласа» значится только Нейт Хинтон.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 победами и 14 поражениями.

На перерыв команда Грега Поповича ушла, проиграв две из трех встреч. В своем последнем матче она уступила «Оклахоме» (102:107).

Реализация «Сперс» составила 47 процентов, но они совершили сразу 24 фола, за что и поплатились. Демар Дерозна набрал 20 очков, а Трей Лайлс добавил 15 очков и 10 подборов.

«Сан-Антонио» играл без Ламаркуса Олдриджа, участие которого в ближайшей встрече остается под вопросом. Деррик Уайт и Руди Гей выбыли до середины марта.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.59, победа «Сан-Антонио» — 2.25.

Ключевым моментом в этой игре, возможно, станет состояние здоровья Ламаркуса Олдриджа. Он все еще находится в лазарете, но перерыв на Матч всех звезд должен был дать ему время на необходимый отдых и восстановление.

«Сперс» — хорошая оборонительная команда, способная сдержать всех, кроме Дончича, который, очевидно, свои очки наберет. Если же Олдридж поможет справиться с тем же Порзингисом, то у гостей будут шансы на успех. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +3,5» за 1.87.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 111,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.