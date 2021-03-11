«Даллас»
«Даллас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 16 поражений.
«Маверикс» неудачно стартовали в этом сезоне, но затем Лука Дончич своей блестящей игрой повел команду вперед и вернул ее в зону плей-офф.
Подопечные Рика Карлайла выиграли пять из шести последних встреч. Их последней жертвой стала «Оклахома» (87:78), в матче с которой Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов, а Тим Хардуэй добавил в копилку команды 19 баллов.
Дончич пропустил игру из-за серьезной травмы, но он сыграл в Матче всех звезд, так что должен быть в строю и к 11 марта. Среди травмированных у «Далласа» значится только Нейт Хинтон.
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 победами и 14 поражениями.
На перерыв команда Грега Поповича ушла, проиграв две из трех встреч. В своем последнем матче она уступила «Оклахоме» (102:107).
Реализация «Сперс» составила 47 процентов, но они совершили сразу 24 фола, за что и поплатились. Демар Дерозна набрал 20 очков, а Трей Лайлс добавил 15 очков и 10 подборов.
«Сан-Антонио» играл без Ламаркуса Олдриджа, участие которого в ближайшей встрече остается под вопросом. Деррик Уайт и Руди Гей выбыли до середины марта.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.59, победа «Сан-Антонио» — 2.25.
Ключевым моментом в этой игре, возможно, станет состояние здоровья Ламаркуса Олдриджа. Он все еще находится в лазарете, но перерыв на Матч всех звезд должен был дать ему время на необходимый отдых и восстановление.
«Сперс» — хорошая оборонительная команда, способная сдержать всех, кроме Дончича, который, очевидно, свои очки наберет. Если же Олдридж поможет справиться с тем же Порзингисом, то у гостей будут шансы на успех. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +3,5» за 1.87.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 111,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.85.