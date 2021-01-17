«Сан-Антонио» — «Хьюстон». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 января 2021 года

В воскресенье, 17 января, «Сан-Антонио» примет «Хьюстон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 01:00 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и шестью поражениями.

«Сперс» начали сезон с двух побед, за которыми последовали сразу четыре неудачи. После этого результаты стабилизировались, и команда Грега Поповича уступила только «Миннесоте» (88:96) и «Хьюстону» (105:109).

Во встрече с «Рокетс» определяющей стала заключительная четверть, которую «Сперс» проиграли «-8». Примечательно, что игру провалили как Демар Дерозан (5 из 14 попаданий с игры), так и Ламаркус Олдридж (4 из 10 попадания с игры).

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После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Деррик Уайт, Куинндари Уэзерспун и Дрю Юбэнкс.

«Хьюстон»

«Хьюстон» идет 13-м в турнирной таблице Западной конференции, выиграв в четырех матчах из десяти.

Нынешний сезон для «Рокетс» был омрачен вспышкой коронавируса в команде, из-за которой коллектив оказался неспособен выступать стабильно.

Команда Стивена Сайласа на домашней арене дважды обыграла «Сакраменто» (122:119 и 102:94) и один раз — «Орландо» (132:90), а единственную выездную победу одержала как раз над «Сан-Антонио» (109:105), несмотря на то, что накануне встречи из клуба ушел многолетний лидер Джеймс Харден.

За «Хьюстон» точно не сыграют Крис Клемонс и Данте Эксум. Под вопросом остается участие в матче Кариса Леверта, Дануэла Хауса, Бродрика Томаса, Родиона Куруча, Эрика Гордона и Джона Уолла.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сан-Антонио» — 1.43, победа «Хьюстона» — 3.45.

Уход Хардена, вероятно, сыграет на руку «Рокетс» в долгосрочной перспективе. Несмотря на потерю лидера, они получили качественное усиление в лице Леверта, Куруча и Эксума.

Конечно, им потребуется время на адаптацию, но в целом состав «Хьюстона» смотрится перспективно.

Если же говорить конкретно о ближайшем дерби, то нам кажется, что «Сперс» возьмут реванш. «Хьюстон» в обновленном составе еще не сыгран, чем хозяева должны воспользоваться. Ожидаем, что Дерозан и Олдридж наладят прицел, который был сбит в предыдущей игре. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой -6,5» за 1.93.

Альтернативный вариант — «победа "Сан-Антонио" в первой половине с форой -3,5» за 1.92.