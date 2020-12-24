«Орландо Мэджик» — «Майами Хит». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 декабря 2020 года

В четверг, 24 декабря, «Орландо Мэджик» на домашней арене примет «Майами Хит» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эмвэй Центр», начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Орландо Мэджик» — «Майами Хит».

«Орландо»

Уже много лет «Орландо» находится в статусе команды, которая не способна удивить или порадовать своих болельщиков хорошими результатами.

Да, в домашнем «пузыре» прошлого сезона «Мэджик» вышли в плей-офф, но уже в первом раунде без шансов проиграли «Милуоки» (1-4).

В новом сезоне тренерский штаб возлагает большие надежды на разыгрывающего Коула Энтони, хотя его стараний может оказаться недостаточно.

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Джонатан Айзек все еще травмирован, а Аарон Гордон не добился сильного прогресса за последние пару сезонов, и это не может не тревожить.

«Майами»

«Майами» стал открытием концовки прошлого сезона, когда в плей-офф смел всех на своем пути в Восточной конференции и только в финале проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).

Хорошей новостью для болельщиков этой команды стало переподписание Горана Драгича. Остается надеяться, что такие игроки, как Бэм Адебайо и Тайлер Хирро продолжат прогрессировать.

Также не забываем о Джимми Батлере. Один из лучших баскетболистов мира все еще находится в расцвете сил, поэтому команда способна повторить прошлогодний успех.

К первой игре сезона баскетболисты «Хит» подходят в хорошем расположении духа, ведь им удалось избежать травм.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.55, победа «Орландо» — 2.65.

На старте сезона могут произойти неожиданности, но по факту «Хит» имеет солидный запас прочности, поэтому должен побеждать в дерби.

Финалисты прошлого сезона при должном настрое способны играть на равных даже против самых мощных коллективов лиги, не говоря уже о «Мэджик», которые никогда не отличались стабильностью.

Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -3,5» за 1.78.

Еще один вариант — «тотал меньше 218,5» за 1.90. Обе команды довольно атлетичны и хорошо играют в защите, а на фоне дебюта сезона мы вряд ли увидим яркую атакующую игру. 0