ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 годуНовая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси Лионель МессиСезон подарков. Десять январских трансферных целей для клубов АПЛ Леброн ДжеймсВырвались из «пузыря». НБА стартует в более привычном формате
  • 11:38
    • СМИ: Акинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму
  • 11:21
    • Гинер жестко ответил Черчесову на критику в адрес игроков ЦСКА
  • 10:29
    • Тедеско после «Спартака» может возглавить клуб Бундеслиги
  • 09:54
    • Каррера может возглавить «Локомотив», заявил Андронов
  • 09:42
    • Мексиканский «Тигрес» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ
  • 09:16
    • «Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», «Клипперс» выиграли у «Лейкерс»
  • 00:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в четвертьфинале Кубка лиги
    Все новости спорта

    Как завершится флоридское дерби?

    «Орландо Мэджик» — «Майами Хит». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 декабря 2020 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Орландо Мэджик Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Орландо Мэджик» — «Майами Хит»
    Джимми Батлер
    В четверг, 24 декабря, «Орландо Мэджик» на домашней арене примет «Майами Хит» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эмвэй Центр», начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Орландо Мэджик» — «Майами Хит».
    ×
    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2020 года
    Орландо
  • НБА
    •  Орландо 03:00 Майами Майами
  • Майами
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
    •

    «Орландо»

    Уже много лет «Орландо» находится в статусе команды, которая не способна удивить или порадовать своих болельщиков хорошими результатами.

    Да, в домашнем «пузыре» прошлого сезона «Мэджик» вышли в плей-офф, но уже в первом раунде без шансов проиграли «Милуоки» (1-4).

    В новом сезоне тренерский штаб возлагает большие надежды на разыгрывающего Коула Энтони, хотя его стараний может оказаться недостаточно.

    Все прогнозы на НБА

    Джонатан Айзек все еще травмирован, а Аарон Гордон не добился сильного прогресса за последние пару сезонов, и это не может не тревожить.

    «Майами»

    «Майами» стал открытием концовки прошлого сезона, когда в плей-офф смел всех на своем пути в Восточной конференции и только в финале проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).

    Хорошей новостью для болельщиков этой команды стало переподписание Горана Драгича. Остается надеяться, что такие игроки, как Бэм Адебайо и Тайлер Хирро продолжат прогрессировать.

  • Вырвались из «пузыря». НБА стартует в более привычном формате
  • Сезон не будет привычно длинным, но есть надежда, что вернутся зрители
  • Вчера

    • Также не забываем о Джимми Батлере. Один из лучших баскетболистов мира все еще находится в расцвете сил, поэтому команда способна повторить прошлогодний успех.

    К первой игре сезона баскетболисты «Хит» подходят в хорошем расположении духа, ведь им удалось избежать травм.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.55, победа «Орландо» — 2.65.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На старте сезона могут произойти неожиданности, но по факту «Хит» имеет солидный запас прочности, поэтому должен побеждать в дерби.

    Финалисты прошлого сезона при должном настрое способны играть на равных даже против самых мощных коллективов лиги, не говоря уже о «Мэджик», которые никогда не отличались стабильностью.

    Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -3,5» за 1.78.

    Еще один вариант — «тотал меньше 218,5» за 1.90. Обе команды довольно атлетичны и хорошо играют в защите, а на фоне дебюта сезона мы вряд ли увидим яркую атакующую игру. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фенербахче — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Виллем II — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бордо — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Селтик — Росс Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ницца — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ренн — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Устал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
    • 20:38 17/12/2020     ЦСКА — «Ростов»
  • Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
    • 02:30 18/12/2020     Юрген Клопп
  • Клопп и «Ливерпуль» на пути к чемпионству
    • 03:20 20/12/2020
    «Орландо Мэджик» — «Майами Хит». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Орландо Мэджик» — «Майами Хит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры