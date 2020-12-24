«Орландо Мэджик» — «Майами Хит». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 декабря 2020 года

«Орландо»
Уже много лет «Орландо» находится в статусе команды, которая не способна удивить или порадовать своих болельщиков хорошими результатами.
Да, в домашнем «пузыре» прошлого сезона «Мэджик» вышли в плей-офф, но уже в первом раунде без шансов проиграли «Милуоки» (1-4).
В новом сезоне тренерский штаб возлагает большие надежды на разыгрывающего Коула Энтони, хотя его стараний может оказаться недостаточно.
Джонатан Айзек все еще травмирован, а Аарон Гордон не добился сильного прогресса за последние пару сезонов, и это не может не тревожить.
«Майами»
«Майами» стал открытием концовки прошлого сезона, когда в плей-офф смел всех на своем пути в Восточной конференции и только в финале проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).
Хорошей новостью для болельщиков этой команды стало переподписание Горана Драгича. Остается надеяться, что такие игроки, как Бэм Адебайо и Тайлер Хирро продолжат прогрессировать.
Также не забываем о Джимми Батлере. Один из лучших баскетболистов мира все еще находится в расцвете сил, поэтому команда способна повторить прошлогодний успех.
К первой игре сезона баскетболисты «Хит» подходят в хорошем расположении духа, ведь им удалось избежать травм.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.55, победа «Орландо» — 2.65.
На старте сезона могут произойти неожиданности, но по факту «Хит» имеет солидный запас прочности, поэтому должен побеждать в дерби.
Финалисты прошлого сезона при должном настрое способны играть на равных даже против самых мощных коллективов лиги, не говоря уже о «Мэджик», которые никогда не отличались стабильностью.
Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -3,5» за 1.78.
Еще один вариант — «тотал меньше 218,5» за 1.90. Обе команды довольно атлетичны и хорошо играют в защите, а на фоне дебюта сезона мы вряд ли увидим яркую атакующую игру. 0