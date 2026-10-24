Четырнадцатая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в финал турнира ATP-250 в Лионе.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Американец в двух сетах обыграл своего соотечественника Томми Пола со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 41 минуту. По ходу игры Фриц 15 раз подал навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. Пол сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни один брейк-пойнт из девяти.

В финале турнира Фриц сыграет с победителем встречи между итальянцами Флавио Коболли и Лоренцо Музетти