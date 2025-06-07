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    Деклан Райс и Гарри КейнАндорра — Англия. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:21
    • Кори Гауфф выиграла «Ролан Гаррос», победив Соболенко
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    Соболенко: Извините за такой ужасный финал

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Арина Соболенко Кори Гауфф 
    Белоруска Арина Соболенко высказалась о поражении от Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос».

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Две недели я показывала великолепную игру, и сегодня в таких ужасных условиях показала такой ужасный теннис. Это правда больно, но всё нормально. Коко, поздравляю, в этих тяжёлых условиях ты была лучше. Молодец, и поздравляю со вторым "Шлемом", ты его заслужила. Ты боец и много работаешь. Поздравляю твою команду.

    Спасибо за атмосферу, я наслаждалась каждой секундой, были великолепные две недели. Спасибо организаторам, вы — лучшие, я очень ценю, что вы для нас делаете. Спасибо моей команде за поддержку. Извините за такой ужасный финал (плачет). В любом случае всем спасибо. Как всегда, я вернусь ещё сильнее», — сказала Соболенко на корте.

    Гауфф впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции.

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