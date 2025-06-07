Соболенко: Извините за такой ужасный финал

Белорускавысказалась о поражении отв финале

«Две недели я показывала великолепную игру, и сегодня в таких ужасных условиях показала такой ужасный теннис. Это правда больно, но всё нормально. Коко, поздравляю, в этих тяжёлых условиях ты была лучше. Молодец, и поздравляю со вторым "Шлемом", ты его заслужила. Ты боец и много работаешь. Поздравляю твою команду.

Спасибо за атмосферу, я наслаждалась каждой секундой, были великолепные две недели. Спасибо организаторам, вы — лучшие, я очень ценю, что вы для нас делаете. Спасибо моей команде за поддержку. Извините за такой ужасный финал (плачет). В любом случае всем спасибо. Как всегда, я вернусь ещё сильнее», — сказала Соболенко на корте.

Гауфф впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции.