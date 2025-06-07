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    Синнер: Люди не видят, какой Джокович на самом деле человек

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Новак Джокович  Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер отметил, чему он научился у 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Я научился многим вещам. Мне повезло, я часто практиковался с ним ещё в совсем юном возрасте в Монако. Каждый раз, когда задавал какие-то вопросы, он довольно честно отвечал на них и это очень здорово.

    Думаю, люди не видят, какой он на самом деле человек. Те, кто не знает его лично, у них другое представление о нём. Знаете, он очень добрый, отзывчивый, когда тебе что-то нужно. Я очень многому научился у него, и даже мой стиль игры, он, конечно, не такой, как у Новака, но вполне похож временами. Я смотрел множество видео его матчей и считаю себя счастливчиком, потому что имею возможность играть с ним на турнирах. Благодаря этим матчам ты можешь увидеть, что идёт не так в твоей игре. Поэтому, он очень важный игрок и человек для меня», — сказал Синнер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

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    Ранее Синнер обыграл Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос». В финальном матче итальянец встретится с Карлосом Алькарасом из Испании.

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