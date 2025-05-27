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    Рублев: «Ролан Гаррос» будет последним турниром с Сафиным в пробном периоде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей РублёвПариж-2024 Париж-2024
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался по поводу того, что его удивило в работе с Маратом Сафиным.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    27-летний Андрей Рублев объявил о начале сотрудничества с победителем двух турниров «Большого шлема» в конце марта.

    «Ничего не удивило, я давно знаю Марата, знаю, как он работает и общается. Мне нравится, что происходит, что он говорит.

    Это будет наш последний турнир в пробном периоде. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублев на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В первом круге «Ролан Гаррос» Рублев 27 мая сыграет против представителя ЮАР Ллойда Харриса.

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