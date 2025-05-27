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    Камельзон — о вылете Медведева: Он сумасшедший?

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Ролан Гаррос
    Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от вылета Даниила Медведева из «Ролан Гаррос» на стадии первого круга турнира.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Медведев вылетел? У него же первая игра, как он мог вылететь? Он что, сумасшедший? Это, я думаю, уже первая сенсация "Ролан Гарроса", не в пользу России. В последнее время у него, конечно, не идет, но такое бывает у всех. Но не на таком же уровне! Единственное, что могу сказать: я поздравляю его противника с достаточно большой победой. Но этот проигрыш не украшает Медведева и говорит о том, что он на этапе "Ролан Гарроса" или не был готов к турниру, или он себя как-то некомфортно там чувствует. Это надо обсуждать с командой, чтобы понимать суть этого вопроса. Прокомментировать его поражение, кроме как с горечью, я не могу», — приводит слова Камельзона «Советский спорт».

    Медведев в матче первого круга Открытого чемпионата Франции уступил в пяти сетах британцу Кэмерону Норри и прекратил участие на турнире — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

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