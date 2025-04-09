Циципас: Я не знал, чего ожидать от Томпсона

Грекпрокомментировал победу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло над австралийцем

Представитель Греции одолел соперника в трех партиях со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

«Я действительно не знал, чего ожидать от него. Он показал хороший первый сет, играл довольно сдержанно и не давал мне пространства для работы. Я просто пытался найти что-то, чтобы вновь обрести последовательность в своей игре.

Старался работать над своей подачей, испытывая сложности с этим вначале. Как только это стало более последовательным, я попытался сосредоточиться на приёмах. Но сделать это издалека, похоже, не удалось. Я совершал подобное на грунтовых кортах, но сейчас это не сработало, поэтому мне пришлось положиться на более близкие приёмы», — приводит слова Циципаса Tennis Majоrs.

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На данный момент Циципас является 8-й ракеткой мира.