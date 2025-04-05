Рублев считает, что они с Сафиным учатся друг у друга

Российский теннисист, девятая ракетка мираподелился мыслями о своем сотрудничестве с бывшей первой ракеткой мира

«Пока что я думаю, что он направляет, учит меня и сам, смотря на меня, тоже учится. Не знаю, как правильно сказать», — сказал Рублев во время эфира BB Tennis.

В конце марта стало известно о сотрудничестве двух россиян, которое продлится до окончания «Роллан Гаррос».

Лучшим достижением 27-летнего Рублева на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал в 2020 и 2022 годах.

Во время своей игровой карьеры, Сафин тоже никогда не выигрывал открытый чемпионат Франции, дойдя однажды до полуфинала в 2002 году.