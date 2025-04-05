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    Рублев считает, что они с Сафиным учатся друг у друга

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Марат Сафин
    Российский теннисист, девятая ракетка мира Андрей Рублев поделился мыслями о своем сотрудничестве с бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Пока что я думаю, что он направляет, учит меня и сам, смотря на меня, тоже учится. Не знаю, как правильно сказать», — сказал Рублев во время эфира BB Tennis.

    В конце марта стало известно о сотрудничестве двух россиян, которое продлится до окончания «Роллан Гаррос».

    Лучшим достижением 27-летнего Рублева на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал в 2020 и 2022 годах.

    Во время своей игровой карьеры, Сафин тоже никогда не выигрывал открытый чемпионат Франции, дойдя однажды до полуфинала в 2002 году.

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