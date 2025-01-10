Свентек: Многие топ-игроки поддержали меня после допинг-скандала

Польская теннисисткаотметила, что многие топ-игроки поддержали ее в допинг-скандале. Ранее Свентек обвинили в нарушении антидопинговых правил.

«В раздевалке девушки отличные. Ещё на выставочном турнире в Абу-Даби я заметила, что они действительно меня поддерживают. Большинство из них даже подходили и спрашивали: "Как мы можем этого избежать? Есть ли способ, чтобы мы могли быть более осторожными?"

Они беспокоятся, что это может случиться и с ними. Так что в раздевалке всё здорово. Есть много топ-игроков — я не буду называть имён — которые меня поддерживают. Я очень это ценю, потому что когда я вернулась, то не знала, какая будет реакция», — сказала Свентек на пресс-конференции перед стартом Australian Open 2025.