ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола
    Все новости спорта

    Свентек: Многие топ-игроки поддержали меня после допинг-скандала

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек отметила, что многие топ-игроки поддержали ее в допинг-скандале. Ранее Свентек обвинили в нарушении антидопинговых правил.

    Ига Свентек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек

    «В раздевалке девушки отличные. Ещё на выставочном турнире в Абу-Даби я заметила, что они действительно меня поддерживают. Большинство из них даже подходили и спрашивали: "Как мы можем этого избежать? Есть ли способ, чтобы мы могли быть более осторожными?"

    Они беспокоятся, что это может случиться и с ними. Так что в раздевалке всё здорово. Есть много топ-игроков — я не буду называть имён — которые меня поддерживают. Я очень это ценю, потому что когда я вернулась, то не знала, какая будет реакция», — сказала Свентек на пресс-конференции перед стартом Australian Open 2025.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» придушит «канареек»
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Боруссия» остановить «Байер»?
  • «Боруссия» Д — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры