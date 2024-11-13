Синнер прокомментировал победу над Фритцем на Итоговом турнире ATP

Итальянецпрокомментировал победу во втором матче Итогового чемпионата ATP — 2024 над. Синнер одолел соперника со счетом 6:4, 6:4.

«Это была очень трудная игра, мы хорошо узнали друг друга в финале турнира "Большого шлема". Мы точно знали, чего ожидать друг от друга, Тейлор был очень агрессивен, и я был к этому готов.

Я просто старался хорошо подавать в важные моменты, и мне это удалось. Вторая партия была ключевой, я находился в ситуации 0-30. Если бы он тогда сделал брейк, всё в игре могло бы измениться», — приводит слова Синнера ATP.

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В третьем туре группового этапа Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.