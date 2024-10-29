Синнер: Мое тело не готово к соревнованиям

Итальянский теннисиствысказался о снятии с турнира в Париже.

«Мы приехали в Париж очень рано, чтобы подготовиться наилучшим образом. После первой тренировки я почувствовал себя нехорошо. В воскресенье я разговаривал с врачом, обнаружили вирус, которому требуется три-четыре дня на восстановление.

Сегодня я чувствую себя немного лучше, но тело не готово к соревнованиям, и я всё ещё чувствую себя очень, очень слабо. Нет смысла выходить на корт и пытаться бороться на этом турнире. Я очень разочарован, потому что на этом турнире я хотел понять, на каком уровне нахожусь. Это была одна из моих главных целей на эту неделю. Но, к сожалению, я не могу этого сделать», — приводит слова Синнера сайт ATP.

В основной сетке Синнера заменит лаки-лузер француз Артур Казо, который стартует сразу со второго круга.

Напомним, Синнер досрочно квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.