Ольховский прокомментировал включение Шараповой в Зал теннисной славы

Известный в прошлом российский теннисист, обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» в микстепрокомментировал включениев Международный зал теннисной славы, которое состоится в 2025 году.

«Всегда приятно, когда кого-то из твоей страны отмечают на таком уровне. Мария была выдающейся спортсменкой, она активно продвигала игру как на корте, так и за его пределами, и до сих пор продолжает это делать. Она выиграла все турниры "Большого шлема", у неё много больших побед.

Думаю, она запомнилась ещё и тем, что является очень красивой женщиной, это не может не располагать людей к себе. Многие болельщики запомнят ещё крики на корте, но она играла очень интенсивно и отдавала на корте всю себя», — цитирует Ольховского ТАСС.

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Помимо Шараповой туда же удостоились чести быть принятыми знаменитый дуэт американских парников братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.