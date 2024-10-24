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    Ольховский прокомментировал включение Шараповой в Зал теннисной славы

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мария Шарапова
    Известный в прошлом российский теннисист, обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал включение Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы, которое состоится в 2025 году.

    Мария Шарапова
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    Мария Шарапова

    «Всегда приятно, когда кого-то из твоей страны отмечают на таком уровне. Мария была выдающейся спортсменкой, она активно продвигала игру как на корте, так и за его пределами, и до сих пор продолжает это делать. Она выиграла все турниры "Большого шлема", у неё много больших побед.

    Думаю, она запомнилась ещё и тем, что является очень красивой женщиной, это не может не располагать людей к себе. Многие болельщики запомнят ещё крики на корте, но она играла очень интенсивно и отдавала на корте всю себя», — цитирует Ольховского ТАСС.

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    Помимо Шараповой туда же удостоились чести быть принятыми знаменитый дуэт американских парников братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

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