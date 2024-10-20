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    Синнер: Надеюсь, наше соперничество с Алькарасом продлится как можно дольше

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер высказался о победе над испанцем Карлосом Алькарасом на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Встреча прошла 19 октября. Синнер смог победить со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

    «Мы стараемся выкладываться по максимуму. Просыпаюсь по утрам, пытаясь понять, как его обыграть. Такое соперничество заставляет нас выкладываться на все 100%. Я рад сегодняшней победе. Мы приехали сюда, чтобы показать вам, что такое теннис. Иногда игры продолжительны, как сегодня. Но мы стараемся изо всех сил. Надеюсь, вам понравилось шоу.

    Я бы сказал, что мы с Карлосом хорошие друзья. Не лучшие из лучших. Но нам приятно разделять корт друг с другом. Мы стараемся наслаждаться. Надеюсь, наше соперничество продлится как можно дольше. Но есть так много других игроков, которые способны вмешаться. Посмотрим, что будет в будущем», — сказал Синнер после победы.

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