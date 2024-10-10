Надаль заявил, когда завершит карьеру

Испанецзаявил, что закончит карьеру после финальной части Кубка Дэвиса. Бывшая первая ракетка мира опубликовал пост в соцсетях.

«Я здесь, чтобы сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были трудные несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удавалось играть без ограничений. Это решение, безусловно, трудное, оно заняло у меня много времени.

Но в этой жизни всё имеет начало и конец, и думаю, что сейчас самое время завершить свою карьеру, которая была долгой и гораздо более успешной, чем я мог себе представить.

Но очень рад, что мой последний турнир — это финал Кубка Дэвиса и представление своей страны. Думаю, что это как бы прохождение полного круга, ведь одной из моих первых больших радостей в качестве профессионального теннисиста был финал в Севилье в 2004 году», — сказал Надаль в социальных сетях.

Прогнозы на теннис

Финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024 состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).