Жабер больше не выступит в этом сезоне

Тунисская теннисисткаприняла решение больше не выступать в этом сезоне.

Причиной такого шага стала не залеченная до конца травма плеча, которая беспокоит ее долгое время.

«Этот год был очень сложным для меня, но восстановление — часть пути. Из-за травмы плеча мы с медицинской командой приняли сложное решение больше не играть в этом сезоне. Спасибо за поддержку, с нетерпением жду момента, когда вернусь еще сильнее! Увидимся на корте в Австралии в 2025-м», — написала Жабер в своих соцсетях.

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Последний раз Жабер появлялась на корте 7 августа на турнире в канадском Торонто, где гна уступила Наоми Осаке со счетом 3:6, 1:6.