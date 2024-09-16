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    Жабер больше не выступит в этом сезоне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Онс Жабер
    Тунисская теннисистка Онс Жабер приняла решение больше не выступать в этом сезоне.

    Онс Жабер
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    Онс Жабер

    Причиной такого шага стала не залеченная до конца травма плеча, которая беспокоит ее долгое время.

    «Этот год был очень сложным для меня, но восстановление — часть пути. Из-за травмы плеча мы с медицинской командой приняли сложное решение больше не играть в этом сезоне. Спасибо за поддержку, с нетерпением жду момента, когда вернусь еще сильнее! Увидимся на корте в Австралии в 2025-м», — написала Жабер в своих соцсетях.

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    Последний раз Жабер появлялась на корте 7 августа на турнире в канадском Торонто, где гна уступила Наоми Осаке со счетом 3:6, 1:6.

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