Арина Соболенко — победительница US Open-2024

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
В финальном матче турнира вторая ракетка мира за 1 час 53 минуты в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
Соболенко сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.
На счету Пегулы, занимающей шестое место в рейтинга WTA, четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что Арина Соболенко дошла до финала прошлогоднего розыгрыша US Open, где уступила американке Кори Гауфф.