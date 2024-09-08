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    Арина Соболенко — победительница US Open-2024

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Арина Соболенко Джессика Пегула
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США — 2024.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    В финальном матче турнира вторая ракетка мира за 1 час 53 минуты в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

    Соболенко сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

    На счету Пегулы, занимающей шестое место в рейтинга WTA, четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

    Отметим, что Арина Соболенко дошла до финала прошлогоднего розыгрыша US Open, где уступила американке Кори Гауфф.

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