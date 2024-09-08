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    Пегула: Я раздражена поражением

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Джессика Пегула Арина Соболенко
    Американская теннисистка Джессика Пегула поделилась своими эмоциями после поражения в финале US Open — 2024 белоруске Арине Соболенко.

    Джессика Пегула
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    Джессика Пегула

    «Сейчас меня раздражает то, что я проиграла. А все подходят и говорят: "Поздравляю, потрясающий турнир". И я такая: "Ну, ладно". Уверена, что, как только расслаблюсь, буду более благодарна и всё осознаю. Это были пару сумасшедших дней, так что, надеюсь, у меня будет время отдохнуть и взглянуть на всё, что смогла достичь за последний месяц.

    Думаю, что обрету больше уверенности, может быть, через час или два, потому что, как я уже сказала, я немного раздражена. Даже не из-за проигрыша в турнире. Больше из-за того, что просто хотела выиграть матч. Сейчас в голове есть мысли о том, что я должна была сделать лучше», — сказала Пегула Tennis365.

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    В финальном матче Арина Соболенко обыграла Пегулу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5 и завоевала главный трофей.

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