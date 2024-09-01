Определились пары 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде

Кори Гауфф Фото: globallookpress.com
Паула Бадоса (Испания, 26) — Ван Яфань (Китай)
Эмма Наварро (США, 13) — Кори Гауфф (США, 3)
Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Донна Векич (Хорватия, 24)
Каролина Мухова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия, 5)
Диана Шнайдер (Россия, 18) — Джессика Пегула (США, 6)
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16)
Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22)
US Open 2024 проходит с 26 августа по 7 сентября.
В 2023 году соревнования выиграла американка Кори Гауфф, которая в финале одолела представительницу Беларуси Арину Соболенко.