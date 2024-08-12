Жабер не выступит на турнире в Цинциннати

Онс Жабер Фото: globallookpress.com
У спортсменки обострилась травма.
В первом круге турнира Жабер должна сразиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
«Все мои усилия по восстановлению после Торонто не помогли, мое текущее состояние не позволяет мне выступать на требуемом уровне. Я делаю все возможное, чтобы восстановиться к предстоящему Открытому чемпионату США», — написала Жабер в соцсетях.
Турнир в Цинциннати пройдет с 13 по 19 августа. В 2023 году соревнования выиграла американка Кори Гауфф.