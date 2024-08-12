Жабер не выступит на турнире в Цинциннати

Бывшая вторая ракетка мира тунисская теннисисткаотметила, что не выступит на турнире в Цинциннати.

У спортсменки обострилась травма.

В первом круге турнира Жабер должна сразиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Все мои усилия по восстановлению после Торонто не помогли, мое текущее состояние не позволяет мне выступать на требуемом уровне. Я делаю все возможное, чтобы восстановиться к предстоящему Открытому чемпионату США», — написала Жабер в соцсетях.

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Турнир в Цинциннати пройдет с 13 по 19 августа. В 2023 году соревнования выиграла американка Кори Гауфф.