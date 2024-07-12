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    Джокович — об Алькарасе: Он заслуженно один из величайших 21-летних игроков

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Новак Джокович  Карлос Алькарас Лоренцо Музетти
    Cербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в финал Уимблдона, где ему предстоит сыграть против Карлоса Алькараса из Испании.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    « Он является отличным примером молодого игрока, у которого хорошо сбалансированная жизнь. Хорошая семья, много харизмы, хорошо преподносит себя на корте и за его пределами.

    Он заслуженно один из величайших 21-летних игроков, которых мы когда-либо видели в этом виде спорта. Без сомнения, мы увидим его в будущем. Он выиграет ещё много турниров "Большого шлема". Надеюсь, через два дня, а не в этот. Но это в будущем, когда выйду на пенсию, лет через 15.

    Шутки шутками… он уже обыграл меня в финале здесь в прошлом году в пяти сетах. Я не ожидаю ничего меньшего. Тяжёлая битва на корте. Чтобы победить его в воскресенье, мне понадобятся все мои способности», — сказал Джокович в интервью на корте.

    Напомним, что в полуфинале Джокович в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

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