Джокович — об Алькарасе: Он заслуженно один из величайших 21-летних игроков

Cербский теннисиствысказался о выходе в финал Уимблдона, где ему предстоит сыграть противиз Испании.

« Он является отличным примером молодого игрока, у которого хорошо сбалансированная жизнь. Хорошая семья, много харизмы, хорошо преподносит себя на корте и за его пределами.

Он заслуженно один из величайших 21-летних игроков, которых мы когда-либо видели в этом виде спорта. Без сомнения, мы увидим его в будущем. Он выиграет ещё много турниров "Большого шлема". Надеюсь, через два дня, а не в этот. Но это в будущем, когда выйду на пенсию, лет через 15.

Шутки шутками… он уже обыграл меня в финале здесь в прошлом году в пяти сетах. Я не ожидаю ничего меньшего. Тяжёлая битва на корте. Чтобы победить его в воскресенье, мне понадобятся все мои способности», — сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, что в полуфинале Джокович в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти.