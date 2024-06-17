Александрова стала 20-й в рейтинге WTA

Екатерина Александрова Фото: globallookpress.com
Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась американка Кори Гауфф. Замкнула тройку сильнейших Арина Соболенко (Беларусь).
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 14-е место. Также в топ-20 находятся Людмила Самсонова (15-я) и Екатерина Александрова, которая опустилась с 16-й строчки на 20-ю.
Также россиянка Анастасия Потапова совершила небольшой скачок в рейтинге, поднявшись с 41-й позиции на 36-ю.