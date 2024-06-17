Александрова стала 20-й в рейтинге WTA

Сегодня, 17 июня, WTA опубликовала обновлённый рейтинг. В десятке сильнейших рейтинга не произошло изменений.

Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась американка Кори Гауфф. Замкнула тройку сильнейших Арина Соболенко (Беларусь).

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 14-е место. Также в топ-20 находятся Людмила Самсонова (15-я) и Екатерина Александрова, которая опустилась с 16-й строчки на 20-ю.

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Также россиянка Анастасия Потапова совершила небольшой скачок в рейтинге, поднявшись с 41-й позиции на 36-ю.