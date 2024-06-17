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    Александрова стала 20-й в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Дарья Касаткина Арина Соболенко Ига Свентек
    Сегодня, 17 июня, WTA опубликовала обновлённый рейтинг. В десятке сильнейших рейтинга не произошло изменений.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась американка Кори Гауфф. Замкнула тройку сильнейших Арина Соболенко (Беларусь).

    Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 14-е место. Также в топ-20 находятся Людмила Самсонова (15-я) и Екатерина Александрова, которая опустилась с 16-й строчки на 20-ю.

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    Также россиянка Анастасия Потапова совершила небольшой скачок в рейтинге, поднявшись с 41-й позиции на 36-ю.

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