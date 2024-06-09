Тарпищев: В плохой ситуации Алькарас всегда прибавлял, поэтому выиграл закономерно

Президент Федерации тенниса России (ФТР)высказался о победенадв финале «Ролан Гаррос».

«Алькарас здорово сыграл в полуфинале с Синнером и хорошо провёл финал против Зверева. Он был более моторный, чем оба его соперника. У испанца фантастическая нервная система: были спады, но он обострял и выходил из трудных ситуаций. В плохой ситуации Алькарас всегда прибавлял, поэтому выиграл закономерно.

Незаслуженных финалистов не бывает. И у Зверева, и у Алькараса были трудные ситуации, но это и есть мастерство — вытаскивать такие матчи. Случайных людей на "Ролан Гаррос" не бывает», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Для Карлоса Алькараса это первая победа на «Ролан Гаррос», в 2022 он взял US Open, в 2023 — Уимблдон.