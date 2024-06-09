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    Тарпищев: В плохой ситуации Алькарас всегда прибавлял, поэтому выиграл закономерно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Шамиль Тарпищев Александр Зверев
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Карлоса Алькараса над Александром Зверевым в финале «Ролан Гаррос».

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    «Алькарас здорово сыграл в полуфинале с Синнером и хорошо провёл финал против Зверева. Он был более моторный, чем оба его соперника. У испанца фантастическая нервная система: были спады, но он обострял и выходил из трудных ситуаций. В плохой ситуации Алькарас всегда прибавлял, поэтому выиграл закономерно.

    Незаслуженных финалистов не бывает. И у Зверева, и у Алькараса были трудные ситуации, но это и есть мастерство — вытаскивать такие матчи. Случайных людей на "Ролан Гаррос" не бывает», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

    Для Карлоса Алькараса это первая победа на «Ролан Гаррос», в 2022 он взял US Open, в 2023 — Уимблдон.

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