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    Свентек прокомментировала победу на «Ролан Гаррос»

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    Первая ракетка мира Ига Свентек дала интервью после своего на триумфа на «Ролан Гаррос»-2024.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Это был эмоциональный турнир. Я думаю, это больше всего похоже на то, что было в 2022 году. Я знала, что у меня есть все, чтобы выиграть.

    Несмотря на то, что я была очень близка к тому, чтобы вылететь с турнира в матче против Наоми [Осаки] во втором раунде, я сумела спастись тогда, а потом все пошло… Я играла с огромной уверенностью. Я очень горжусь тем, что справилась с давлением.

    Я уже достигла гораздо большего, чем ожидала, превзошла цели, которые ставила перед собой. Я просто иду вперед шаг за шагом и наслаждаюсь каждым матчем и каждым титулом. Моя цель — стать лучшим игроком. И я чувствую, что играю лучше, чем в прошлом году. Я горжусь этим», — сказала Свентек на корте после матча.

    В решающем матче польская теннисистка разгромила итальянку Жасмин Паолини (12) со счетом 6:2, 6:1. Для нее это четвертая победа на Открытом чемпионате Франции.

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