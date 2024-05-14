Свентек: Сегодня я горжусь собой, потому что чувствовала, что играю лучше

Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о победе над Мэдисон Киз и выходе в полуфинал турнира в Риме.

«Конечно, каждая победа имеет свой вкус. Когда играешь около 80-и матчей в год, чувствуешь, что это рутина… Иногда испытываешь действительно разные эмоции. Как и после финала в Мадриде, который получился очень эмоциональным. Иногда чувствуешь облегчение, которое, возможно, не всегда идёт на пользу. Это американские горки. Но сегодня я горжусь собой, потому что чувствовала, что играю лучше. Определенно, это был лучший день в Риме для меня», — сказала Свентек сразу после матча.

В следующем раунде Свентек сразится с победительницей противостояния между Кори Гауфф (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай).