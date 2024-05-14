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    • Свентек переиграла Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме
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    Свентек: Сегодня я горжусь собой, потому что чувствовала, что играю лучше

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о победе над Мэдисон Киз и выходе в полуфинал турнира в Риме.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Конечно, каждая победа имеет свой вкус. Когда играешь около 80-и матчей в год, чувствуешь, что это рутина… Иногда испытываешь действительно разные эмоции. Как и после финала в Мадриде, который получился очень эмоциональным. Иногда чувствуешь облегчение, которое, возможно, не всегда идёт на пользу. Это американские горки. Но сегодня я горжусь собой, потому что чувствовала, что играю лучше. Определенно, это был лучший день в Риме для меня», — сказала Свентек сразу после матча.

    В следующем раунде Свентек сразится с победительницей противостояния между Кори Гауфф (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

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