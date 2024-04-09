Джокович рассказал, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Первая ракетка мира сербвысказался о перспективах занимающего вторую строчку итальянцавозглавить рейтинг ATP.

«То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров и думать о том, чтобы набирать очки. Мой приоритет — сыграть лучше всех в блоке от "Ролан Гаррос" до US Open, проходящем через Уимблдон и Олимпиаду», — приводит слова Джоковича La Repubblica.

Джокович и Синнер начнут грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдет с 7 по 14 апреля.

Счет в личных противостояниях между Джоковичем и Синнером — 4-3 в пользу серба. В последний раз они играли между собой в январе в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Тогда победу одержал Синнер.