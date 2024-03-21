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    Соболенко прокомментировала смерть Константина Кольцова

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Теннисистка Арина Соболенко высказалась о смерти Константина Кольцова, с которым несколько лет состояла в отношениях.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Смерть Константина — это немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко на своей странице в социальной сети.

    Кольцов ушел из жизни 18 марта в Майами, где Арина Соболенко на этой неделе будет участвовать в теннисном турнире.

    Кольцов выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году — Кубок Гагарина.

    С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».

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