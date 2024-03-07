Халеп: Через две недели вернусь в WTA-тур, это произойдёт на турнире в Майами

Румынская теннисисткарассказала о том, какой турнир станет для нее первым после дисквалификации.

«Я рада сообщить всем вам, что через две недели вернусь в WTA-тур, это произойдёт на турнире в Майами. Спасибо организаторам за предоставленную мне возможность, я не могу дождаться возвращения на корт и самого соревновательного процесса. До скорой встречи!» — написала Халеп в своих социальных сетях.

Напомним, после обнаружения в ее организме запрещенного вещества роксадустат она была дисквалифицирована с 7 октября 2022 года по 6 октября 2026 года. Но после апелляции со стороны Халеп ей уменьшили срок дисквалификации до девяти месяцев, который истек недавно.