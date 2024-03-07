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    Халеп: Через две недели вернусь в WTA-тур, это произойдёт на турнире в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Симона Халеп
    Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о том, какой турнир станет для нее первым после дисквалификации.

    Симона Халеп
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    Симона Халеп

    «Я рада сообщить всем вам, что через две недели вернусь в WTA-тур, это произойдёт на турнире в Майами. Спасибо организаторам за предоставленную мне возможность, я не могу дождаться возвращения на корт и самого соревновательного процесса. До скорой встречи!» — написала Халеп в своих социальных сетях.

    Напомним, после обнаружения в ее организме запрещенного вещества роксадустат она была дисквалифицирована с 7 октября 2022 года по 6 октября 2026 года. Но после апелляции со стороны Халеп ей уменьшили срок дисквалификации до девяти месяцев, который истек недавно.

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