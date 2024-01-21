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    Рублев: Лучше не знать, что у меня в голове. Это как ужастик

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Андрей Рублёв Алекс де Минор
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в 1/4 финала Australian Open благодаря победе над Алексом Де Минором со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Лучше не знать, что у меня в голове. Это как ужастик. Много эмоций, лучше не знать.

    Во-первых, хочу сказать, что Алекс провёл потрясающий матч. Два дня назад я выразил надежду, что мы сможем показать великолепный матч, который понравится зрителям. Сейчас жалею об этом, не ожидал, что он будет настолько "увлекательным". Когда я уступал 1:2 по сетам, то сделал брейк, он сделал обратный брейк. Я начал себе говорить: "Нет, ты сегодня умрёшь, но сделаешь всё".

    Потом каким-то образом стал играть всё лучше и лучше, нашёл силы. С Алексом всегда тяжело играть, у нас всегда драматичные матчи. Он один из самых быстрых игроков, так быстро двигается, вы сами видели, как тяжело с ним играть, матч длился четыре с лишним часа. Рад, что вышел в четвертьфинале, посмотрим, что будет дальше.

    Ноги устали в концовке? Конечно, когда играешь четыре часа, постоянно длинные розыгрыши, стараешься потянуться. Ноги были уже деревянными, болели. Но это нормально после четырёх часов игры. Надо просто об этом не думать. Говорил себе — я сделаю всё возможное, и всё. Не ныть, не жалеть себя, как иногда бывает — ох, ну так тяжко, так тяжко. Бросай это и продолжай бороться», — сказал Рублёв в интервью на корте.

    В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

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