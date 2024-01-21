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    • Джокович стал четвертьфиналистом Australian Open
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    Джокович прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Новак Джокович 
    Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Ранее Джокович со счетом 6:0, 6:0, 6:3 обыграл француза Адриана Маннарино.

    «Я здорово играл, особенно первые два сета. Не хотел ничего ему давать, никаких подарков. Заставил его работать на его подаче. На своей подаче я каждый раз забирал хотя бы одно-два лёгких очка за счёт подачи. Думаю, сделал больше 15 эйсов. Когда мне нужна была сильная подача, я это делал. У меня был очень большой процент первой подачи.

    Очень чистая игра против коварного соперника, который показывает теннис в духе "кошки-мышки". У него очень плоский бэкхенд, он здорово использует свой талант ставить тебя в неудобное положение на корте, заставляет работать над своими ударами. Очень неортодоксальный игрок. Я хорошо себя подготовил и исполнил всё идеально», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

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