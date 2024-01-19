ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны
  • 10:13
    • Андреева прошла в 4-й круг турнира Australian Open
  • 09:51
    • Хачанов обыграл Махача и вышел в 4-й круг турнира Australian Open
  • 12:35
    • «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 400 млн евро
  • 12:19
    • Нобоа может покинуть «Сочи»
  • 11:30
    • Захарова проиграла Френх в 3-м круге турнира Аustralian Оpen
    Все новости спорта

    Мирра Андреева рассказала, благодаря чему совершила камбэк в третьем круге Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Мирра Андреева Australian Open WTA
    Россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу над француженкой Диан Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:6)) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

    Мирра Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева

    В третьем сете 16-летняя Андреева уступала со счетом 1:5.

    «На самом деле, даже не думала, что получится после первого сета, который завершился 1:6 за 30 минут или даже меньше. Думала так: во втором сете, надо хотя бы два гейма, может, три, будет хорошо. Тогда я буду точно знать, что выложилась на сто процентов.

    Но получилось выиграть второй сет с таким же счетом. И в третьем сете я планировала уже лидировать по счету, потому что, выиграв пять геймов подряд во втором сете, я думала, все, у меня преимущество. Но было очень сложно в игровом плане.

    У нее очень хороший удар справа, поэтому я старалась все играть под лево, но она переигрывала меня резаными и сменой ритма. Когда счет стал 1:5, я отпустила ситуацию и подумала, что хуже уже быть не может, нужно взять еще хотя бы один гейм, и в итоге я выиграла», — сказала Мирра, слова которой приводит Sports.ru.

    Следующей соперницей Андреевой станет победительница матча Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли «Интеру» и «Лацио» 90 минут для определения победителя?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Рублев проиграет Корде?
  • Корда — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Возьмет ли «Бенфика» убедительный реванш у «Боавишты»?
  • «Бенфика» — «Боавишта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры