Мирра Андреева рассказала, благодаря чему совершила камбэк в третьем круге Australian Open

Россиянкапрокомментировала победу над француженкой(1:6, 6:1, 7:6 (10:6)) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

В третьем сете 16-летняя Андреева уступала со счетом 1:5.

«На самом деле, даже не думала, что получится после первого сета, который завершился 1:6 за 30 минут или даже меньше. Думала так: во втором сете, надо хотя бы два гейма, может, три, будет хорошо. Тогда я буду точно знать, что выложилась на сто процентов.

Но получилось выиграть второй сет с таким же счетом. И в третьем сете я планировала уже лидировать по счету, потому что, выиграв пять геймов подряд во втором сете, я думала, все, у меня преимущество. Но было очень сложно в игровом плане.

У нее очень хороший удар справа, поэтому я старалась все играть под лево, но она переигрывала меня резаными и сменой ритма. Когда счет стал 1:5, я отпустила ситуацию и подумала, что хуже уже быть не может, нужно взять еще хотя бы один гейм, и в итоге я выиграла», — сказала Мирра, слова которой приводит Sports.ru.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница матча Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).