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    Тимофеева: Большая честь играть с Возняцки

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Каролин Возняцки Мария Тимофеева
    Российская теннисистка Мария Тимофеева отреагировала на победу над датчанкой Каролиной Возняцки в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Соревнования проходят в Мельбурне.

    Мария Тимофеева
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    Мария Тимофеева

    «Очень рада, это впечатляющая победа для меня. Я выходила на корт без особых ожиданий. Просто хотела сыграть здесь. Большая честь — играть на этом корте против Каролины, бывшей чемпионки, бывшей первой ракетки. Очень рада быть здесь и рада, что матч закончился именно так. Я весь матч провела на высоком для себя уровне, но в первом сете выбрала неверную тактику. Начала играть длинные розыгрыши с Каролиной, это было большой ошибкой, потому что чаще всего она меня переигрывала. Рада, что удалось действовать агрессивно во втором и третьем сетах, бить больше виннеров. К счастью, сегодня я почти всегда попадала.

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    Эти две недели уже кажутся особенными. Мой первый Australian Open, я впервые в основной сетке "Большого шлема", и всё кажется сном. Каролина — очень опытная теннисистка, и я была очень рада сыграть против неё. Я получала удовольствие на корте, это всё очень много значит для меня», — цитирует Тимофееву пресс-служба турнира.

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