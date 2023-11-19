Джокович прокомментировал победу над Алькарасом на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисистпрокомментировал победу в полуфинальном матче Итогового турнира ATP над испанцем

«Я с самого начала знал, что он будет очень напряженным. Мы играли четыре раза, и он один из самых совершенных игроков, с которыми я встречался в своей жизни. Очень динамичный, очень быстрый, способный на многое в защите и нападении. Для меня это большая победа. Я хорошо работал, когда должен был, с моей стороны это был почти идеальный матч.

Синнер? Он показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни, на этом этапе против игроков топ-10. Мы провели очень равный матч. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Я не ожидаю ничего меньшего. Наверное, даже более громче, чем то, что было в матче группового этапа. Это финал. Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Я доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, завтра смогу показать свою игру», — сказал Джокович после матча.

В финале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.