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    • Джокович разгромил Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP
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    Джокович прокомментировал победу над Алькарасом на Итоговом турнире ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Новак Джокович  Карлос Алькарас
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинальном матче Итогового турнира ATP над испанцем Карлосом Алькарасом.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я с самого начала знал, что он будет очень напряженным. Мы играли четыре раза, и он один из самых совершенных игроков, с которыми я встречался в своей жизни. Очень динамичный, очень быстрый, способный на многое в защите и нападении. Для меня это большая победа. Я хорошо работал, когда должен был, с моей стороны это был почти идеальный матч.

    Синнер? Он показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни, на этом этапе против игроков топ-10. Мы провели очень равный матч. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Я не ожидаю ничего меньшего. Наверное, даже более громче, чем то, что было в матче группового этапа. Это финал. Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Я доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, завтра смогу показать свою игру», — сказал Джокович после матча.

    В финале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева.

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