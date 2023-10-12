Рублев оценил свои перспективы на турнире в Шанхае

Седьмая ракетка мира, российский теннисиствысказался по поводу своих перспектив на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

«Чем выше шансы, тем хуже я выступаю. Моему следующему сопернику — Уго Умберу — я уступил на прошлой неделе. Он очень хорошо играет на этой неделе, победил Стефаноса Циципаса.

Еще в моей сетке Харри и Григор. Я много раз проигрывал Григору. С Харри никогда не играл, но в этом сезоне он выступает потрясающе. Уже только из-за подачи с ним сложно справляться. Так что рано говорить. Своей игрой ребята заслужили быть там, где они есть», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

До этого в 1/8 финала Рублев со счетом 7:5, 7:5 одолел представителя США Томми Пола.