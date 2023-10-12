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    Рублев оценил свои перспективы на турнире в Шанхае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев высказался по поводу своих перспектив на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Чем выше шансы, тем хуже я выступаю. Моему следующему сопернику — Уго Умберу — я уступил на прошлой неделе. Он очень хорошо играет на этой неделе, победил Стефаноса Циципаса.

    Еще в моей сетке Харри и Григор. Я много раз проигрывал Григору. С Харри никогда не играл, но в этом сезоне он выступает потрясающе. Уже только из-за подачи с ним сложно справляться. Так что рано говорить. Своей игрой ребята заслужили быть там, где они есть», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

    До этого в 1/8 финала Рублев со счетом 7:5, 7:5 одолел представителя США Томми Пола.

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