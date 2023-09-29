Павлюченкова высказалась о своем выходе в полуфинал турнира в Токио

Российская теннисисткапрокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Токио (Япония).

Спортсменка прошла в эту стадию соревнований впервые с выступления на «Ролан Гаррос» в 2021 году.

«Думаю, что самое важное — это быть скромным и играть всё, что можешь, чтобы вернуться на прежний уровень. Я просто работала, чтобы вернуться в топ. Просто пытаюсь получать удовольствие, потому что моя карьера приближается к завершению. Стараюсь извлекать максимум пользы и упорно работаю», — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.

В 1/4 финала Павлюченкова победила Екатерину Александрову.