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    Павлюченкова высказалась о своем выходе в полуфинал турнира в Токио

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Токио (Япония).

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Спортсменка прошла в эту стадию соревнований впервые с выступления на «Ролан Гаррос» в 2021 году.

    «Думаю, что самое важное — это быть скромным и играть всё, что можешь, чтобы вернуться на прежний уровень. Я просто работала, чтобы вернуться в топ. Просто пытаюсь получать удовольствие, потому что моя карьера приближается к завершению. Стараюсь извлекать максимум пользы и упорно работаю», — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.

    В 1/4 финала Павлюченкова победила Екатерину Александрову.

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