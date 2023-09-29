Чесноков: Победа Кудерметовой над Свентек — это фантастика

Заслуженный мастер спорта России по теннисувысказался о победе россиянкинадв 1/4 финала турнира в Токио (Япония).

«Непонятно, как это могло произойти. Победа Кудерметовой над Свёнтек — это сенсация. Это что-то нереальное. Я не видел матч, но это что-то из области фантастики. Я даже не знаю, как это всё прокомментировать.

То, что Вероника обыграла Свёнтек, — невероятно. Свёнтек, которая почти не проигрывает. Она может проиграть Соболенко, Гауфф, а остальных достаточно комфортно обыгрывает. У меня нет слов», — сказал Чесноков «Чемпионату».

На данный момент Свентек является второй ракеткой мира.