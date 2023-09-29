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    Чесноков: Победа Кудерметовой над Свентек — это фантастика

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова
    Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков высказался о победе россиянки Вероники Кудерметовой над Игой Свёнтек в 1/4 финала турнира в Токио (Япония).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    «Непонятно, как это могло произойти. Победа Кудерметовой над Свёнтек — это сенсация. Это что-то нереальное. Я не видел матч, но это что-то из области фантастики. Я даже не знаю, как это всё прокомментировать.

    То, что Вероника обыграла Свёнтек, — невероятно. Свёнтек, которая почти не проигрывает. Она может проиграть Соболенко, Гауфф, а остальных достаточно комфортно обыгрывает. У меня нет слов», — сказал Чесноков «Чемпионату».

    На данный момент Свентек является второй ракеткой мира.

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