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    Азаренко проиграла Гарсия на турнире в Гвадалахаре

    Теннис Прогнозы на теннис Виктория Азаренко Каролин Гарсия WTA
    Белоруска Виктория Азаренко не смогла выйти в полуфинал престижного турнира в Гвадалахаре (Мексика), призовой фонд которого составляет 2,78 миллиона долларов.

    Каролин Гарсия
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    Каролин Гарсия

    В матче 1/4 финала Азаренко потерпела поражение от француженки Каролин Гарсия со счетом 3:6, 4:6.

    Игра продолжалась 1 час 38 минут.

    Каролин за это время выполнила 10 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и взяла на приеме 2 гейма. Виктория на реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов.

    В полуфинале Гарсия встретится с гречанкой Марией Саккари, которая одержала победу над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:3, 6:4.

    Во втором полуфинале сыграют американки София Кенин и Кэролайн Доулхайд.

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