Азаренко проиграла Гарсия на турнире в Гвадалахаре

Белорускане смогла выйти в полуфинал престижного турнира в Гвадалахаре (Мексика), призовой фонд которого составляет 2,78 миллиона долларов.

В матче 1/4 финала Азаренко потерпела поражение от француженки Каролин Гарсия со счетом 3:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

Каролин за это время выполнила 10 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и взяла на приеме 2 гейма. Виктория на реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов.

В полуфинале Гарсия встретится с гречанкой Марией Саккари, которая одержала победу над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:3, 6:4.

Во втором полуфинале сыграют американки София Кенин и Кэролайн Доулхайд.