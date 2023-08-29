Джокович легко обыграл Мюллера в матче первого круга US Open-2023

Сербский теннисиствышел во второй круг US Open-2023.

На старте турнира он обыграл представителю Франции Александра Мюллер, отдав сопернику за три сета только пять геймов — 6:0, 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Джокович выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Мюллера четыре эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Следующем соперником Джоковича будет испанец Бернабе Сапата-Миральес.

Добавим, что выход в следующий круг гарантировал Джоковичу первое место в рейтинге ATP по итогам US Open. Серб отстает на 20 очков от испанца Карлоса Алькараса, которому предстоит защита титула.