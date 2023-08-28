Тарпищев: В игре Медведева и Рублева нет спада

Президент Федерации тенниса Россииподелился мнением о формеперед стартом Открытого чемпионата США.

Медведев сыграет в первом круге с венгром Аттилой Балажем, а Рублев встретится с финном Эмилем Руусувуори. В августе оба российских теннисиста слабо выступили на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

«Спада в их игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может, и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира.

Я даже не знаю, как Новак Джокович с Карлосом Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является испанец Карлос Алькарас.