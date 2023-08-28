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    Тарпищев: В игре Медведева и Рублева нет спада

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Андрей Рублёв US Open ATP Шамиль Тарпищев
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о форме Даниила Медведева и Андрея Рублева перед стартом Открытого чемпионата США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев сыграет в первом круге с венгром Аттилой Балажем, а Рублев встретится с финном Эмилем Руусувуори. В августе оба российских теннисиста слабо выступили на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

    «Спада в их игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может, и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира.

    Я даже не знаю, как Новак Джокович с Карлосом Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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