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    Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Перед стартом Открытого чемпионата США, который пройдет с 28 августа по 10 сентября, лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев остался на восьмой строчке, Карен Хачанов — на 11-й.

    Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас, который опережает серба Новака Джоковича, идущего вторым, на 20 очков.

    Рейтинг АТР от 27 августа:
    • 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков;
    • 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795;
    • 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260;
    • 4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4790;
    • 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715;
    • 6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645;
    • 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4580;
    • 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515;
    • 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;
    • 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050;
    • 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845…
    • 60 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 857…
    • 77 (76). Аслан Карацев (Россия) — 773…
    • 83 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699…
    • 98 (97). Павел Котов (Россия) — 603.
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