Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Перед стартом Открытого чемпионата США, который пройдет с 28 августа по 10 сентября, лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев остался на восьмой строчке, Карен Хачанов — на 11-й.

Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас, который опережает серба Новака Джоковича, идущего вторым, на 20 очков.