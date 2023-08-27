Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Перед стартом Открытого чемпионата США, который пройдет с 28 августа по 10 сентября, лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев остался на восьмой строчке, Карен Хачанов — на 11-й.
Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас, который опережает серба Новака Джоковича, идущего вторым, на 20 очков.
Рейтинг АТР от 27 августа:
- 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков;
- 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795;
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260;
- 4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4790;
- 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715;
- 6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645;
- 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4580;
- 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515;
- 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3605;
- 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050;
- 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845…
- 60 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 857…
- 77 (76). Аслан Карацев (Россия) — 773…
- 83 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699…
- 98 (97). Павел Котов (Россия) — 603.