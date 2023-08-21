Винус Уильямс снялась с турнира в Кливленде, где должна была сыграть с Миррой Андреевой

Американская теннисисткаприняла решение сняться с турнира в Кливленде.

В первом круге 43-летняя спортсменка должна была сыграть с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

«Мне так жаль, что я не смогу выступить в Кливленде. Я всегда хотела играть в теннис на родине, так что я действительно с нетерпением ждала этого. Я ждала этих матчей, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату США. Но, к сожалению, мое колено просто неправильно себя ведет. Это просто не помогает мне сейчас находиться на корте. И это такой облом.

Я просто расстроена из-за этого, но я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы быть на Открытом чемпионате», — приводит слова Винус Уильямс Cleveland Plain Dealer.