ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «МЮ»Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ»
  • 23:41
    • «Наполи» не сумел обыграть «Удинезе», но обеспечил себе досрочную победу в Серии А
    Все новости спорта

    Кудерметова проиграла Свентек в полуфинале турнира в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира Mutua Madrid Open в Мадриде, призовой фонд которого составляет 7,6 миллионов долларов.

    Вероника Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова

    В полуфинале российская теннисистка за 1 час 20 минут уступила представительнице Польше Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6.

    На счету первой ракетки мира Свентек 5 реализованных из 12 брейк-пойнтов. При этом 21-летняя спортсменка не допустила двойных ошибок и не сделала ни одной подачи навылет.

    Занимающая 12-е место в мировом рейтинге Кудерметова записала на свой счет один эйс, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти.

    В финале испанского турнира Свентек сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Байер» в зоне еврокубков?
  • «Байер» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Помешает ли «Шальке» еврокубковым надеждам «Майнца»?
  • «Майнц» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Что покажет «Лидс» с Аллардайсом против «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Кубань
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры