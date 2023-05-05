Кудерметова проиграла Свентек в полуфинале турнира в Мадриде

Россиянкане смогла выйти в финал турнира Mutua Madrid Open в Мадриде, призовой фонд которого составляет 7,6 миллионов долларов.

В полуфинале российская теннисистка за 1 час 20 минут уступила представительнице Польше Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6.

На счету первой ракетки мира Свентек 5 реализованных из 12 брейк-пойнтов. При этом 21-летняя спортсменка не допустила двойных ошибок и не сделала ни одной подачи навылет.

Занимающая 12-е место в мировом рейтинге Кудерметова записала на свой счет один эйс, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти.

В финале испанского турнира Свентек сыграет с белоруской Ариной Соболенко.