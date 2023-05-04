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    Карацев прокомментировал выход в полуфинал мадридского «Мастерса»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев заявил, что несмотря на падение в рейтинге ATP, намерен продолжать работать, чтобы вернуть себе прежний уровень.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    «Я начал год в топ-100 мирового рейтинга и опустился в район 120-го места. Я проиграл несколько матчей, но должен был просто продолжать работу, чтобы поверить в себя. За мной стоит команда, которая всегда меня поддерживает, верит. Это важная часть», — сказал Карацев после матча.

    Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня со счетом 7:6 (7:3), 6:4 и вышел в полуфинал турнира «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

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